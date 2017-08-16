Вход на товарищеский матч сборной России по футболу и "Динамо" будет бесплатным

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Вход на контрольный матч между сборной России по футболу и московским "Динамо" будет бесплатным для болельщиков. Об этом ТАСС сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Встреча пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".

"Принято решение, что вход для болельщиков будет бесплатным. Стадион будем открывать поступательно, сначала трибуну С, а дальше - по мере интереса со стороны публики", - сказал Карпович.

Сборная России проведет товарищеский матч против клуба не впервые. В 1992 году она играла с итальянскими "Ювентусом" (1:2) и "Фиорентиной" (1:0), в 1993 году - с немецкими "ТуС Целле" (5:1) и "Саарбрюккеном" (5:1), польским "Видзевом" (2:1), в 2000 году - с "Анжи" (7:1), в 2002 и 2004 годах - с японским "Симидзу Эс-Палс" (3:0 и 1:1 соответственно).