Агент Луана сообщил, что переговоры футболиста со "Спартаком" находятся на грани срыва

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Переход нападающего бразильского "Гремио" Луана Виейры в московский "Спартак" находится под угрозой срыва, переговоры приостановлены. Об этом ТАСС рассказал агент 24-летнего бразильского футболиста Жаир Канту Пейшото.
Ранее в СМИ сообщалось, что "Спартак" предложил за Луана свыше €20 млн.
"Переговоры со "Спартаком" приостановлены. Есть большая доля вероятности, что Луан не перейдет в московский клуб. Не могу раскрывать ход переговоров, но они находятся на грани срыва. Игрок заинтересован в переходе в крупный европейский чемпионат", - сказал Пейшото.
Всю профессиональную карьеру Луан провел в "Гремио", сыграв за команду 116 матчей во всех турнирах, забив 34 гола и сделав 21 результативную передачу. Нападающий провел один матч за сборную Бразилии. В составе олимпийской команды Бразилии он стал победителем Игр 2016 года в Рио- де-Жанейро, проведя шесть матчей и забив три гола.