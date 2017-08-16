Лыжник Сергей Устюгов начнет олимпийский сезон со старта на турнире в шведском Елливаре

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов начнет новый сезон на турнире в шведском Елливаре, который пройдет в середине ноября. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер, отметив, что в соревнованиях примут участие и другие российские лыжники из его группы.

"Сейчас мы проводим тренировочный сбор в швейцарском Ленцерхайде. Стартовать будем на турнире в шведском Елливаре, который пройдет с 17 по 19 ноября, а уже через неделю примем участие в первом этапе Кубка мира в Куусамо", - сказал Крамер.

Помимо Устюгова, под руководством Крамера к сезону готовятся Александр Панжинский, Петр Седов, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Анастасия Седова и Юлия Чекалева. Также в группу входят Евгений Белов, Александр Легков и Алексей Петухов, однако они отстранены от соревнований до окончания расследования Международного олимпийского комитета, чьи две комиссии должны дать оценку расследованию коллег из Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте.

Олимпийские игры пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.