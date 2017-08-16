Футболист Бакка перешел из "Милана" в "Вильярреал" на правах аренды

ТАСС, 16 августа. Колумбийский нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Карлос Бакка продолжит карьеру в испанском "Вильярреале". Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Игрок будет выступать за "Вильярреал" в сезоне-2017/18 на правах аренды. Однолетнее соглашение также включает в себя опцию дальнейшего выкупа футболиста испанским клубом.

Бакка является воспитанником колумбийского клуба "Атлетико Хуниор". В 2012 году форвард перебрался в Европу, где выступал за бельгийский "Брюгге", после чего перешел в испанскую "Севилью", в составе которой дважды подряд стал победителем Лиги Европы (2014 и 2015). Летом 2015 года Бакка стал игроком "Милана", в составе которого выиграл Суперкубок Италии 2016 года.

Всего за клубную карьеру Карлос Бакка сыграл 443 матча, в которых забил 225 голов. В составе национальной сборной Колумбии, за которую игрок выступает с 2010 года, он отыграл 41 матч и отметился в них 13 голами.