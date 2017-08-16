Легкоатлет Широбоков получил от Мордовии двухкомнатную квартиру за серебро ЧМ

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский легкоатлет Сергей Широбоков получил от Республики Мордовия сертификат на получение двухкомнатной квартиры площадью 61 кв. м. за высокие результаты, которые он показал в этом сезоне на международной арене. Об этом ТАСС сообщил министр спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимир Киреев.

Широбоков в этом году стал чемпионом Европы среди юниоров, а также серебряным призером чемпионата мира, который прошел в Лондоне с 4 по 13 августа.

Награждение ходока прошло в среду в Доме Республики - резиденции главы Мордовии Владимира Волкова, который лично поздравил 18-летнего спортсмена.