"Барыс" победил "Югру" в матче Мемориала Блинова по хоккею

ТАСС, 16 августа. Астанинский "Барыс" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 4:2 в матче Мемориала Блинова. Встречи турнира проходят в Омске.

В составе "Барыса" отличились Владимир Маркелов (10-я минута), Найджел Доус (23), Дмитрий Шевченко (24), Мартен Сен-Пьер (31). За "Югру" шайбы забросили Александр Угольников (53), Даниил Ильин (56).

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва. В турнире принимают участие "Югра", хабаровский "Амур", екатеринбургский "Автомобилист", "Барыс" и омский "Авангард". Мемориал Блинова завершится 20 августа.