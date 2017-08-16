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Комиссия РФС поставила низкую оценку Федотову за судейство игры "Зенит" - "Ахмат"

Спорт
16 августа, 15:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам главы судейского комитета РФС Андрея Бутенко, Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет

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Арбитр Игорь Федотов в матче "Зенит" - "Ахмат"

Арбитр Игорь Федотов в матче "Зенит" - "Ахмат"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора матча "Зенит" - "Ахмат" Гаряфия Жафярова поставить арбитру игры Игорю Федотову низкую оценку. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Встреча шестого тура чемпионата России прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. После матча вратарь "Зенита" Андрей Лунев заявил журналистам, что его надо было удалять с поля за игру руками за пределами штрафной площади. Позднее "Ахмат" заявил, что клуб подаст жалобу на работу Федотова.

"Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет. Таким образом, комиссия поддержала низкую оценку инспектора Жафярова", - сказал Бутенко.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоялось в среду в Москве.

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