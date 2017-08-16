МФК "Динамо" из-за финансовых проблем не сыграет в Суперлиге сезона-2017/18

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Финансовые проблемы не позволили мини-футбольному клубу "Динамо" (Московская область) заявиться в новом сезоне в Суперлигу, клуб подаст заявку на участие в высшей лиге. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Проблемы с финансированием "Динамо" начались после того, как Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", являющегося генеральным спонсором мини-футбольного клуба, сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком. Банк России пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением банка "Югра".

"На данный момент ситуация с "Динамо" довольно сложная. Буквально несколько часов назад в офис федерации поступило официальное письмо за подписью вице-президента московского клуба Евгения Малика, в котором говорится о том, что мини- футбольное "Динамо" не сможет принять участие в Суперлиге и просит рассмотреть вопрос о его включении в состав Высшей лиги. Заявка в Высшую лигу начнется чуть позже, если клуб будет соответствовать уровню лиги и представит соответствующие документы, то сможет туда заявиться", - заявил Алиев.

Глава федерации выразил надежду, что "Динамо" повторит путь санкт-петербургского клуба "Политех", который также был вынужден пропустить сезон в Суперлиге из-за финансовых проблем. "Год назад "Политех" также по финансовым причинам не смог заявиться в Суперлигу, мы встретились с руководством "Политеха", договорились о том, что они отыграют сезон в Высшей лиге, и мы сообща сможем решать многие кризисные моменты, которых касаются многие клубы. В этом году мы ждем "Политех" в Суперлиге, клуб проходит заявочную кампанию, сегодня он уже прошел лицензирование, и на сто процентов можно сказать, что он заявится в Суперлигу. "Политех" год пересидел в Высшей лиге, понял свои сложности, а затем снова заявился в Суперлигу. Надеюсь, "Динамо" повторит этот путь", - сказал Алиев.

"Динамо" является самым титулованным клубом России, на его счету 11 титулов чемпиона России и девять Кубков страны. Также "Динамо" является победителем Кубка УЕФА 2007 года.