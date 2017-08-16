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"Гознак" выпустит к ЧМ-2018 в РФ в 2018 году памятную банкноту по уникальной технологии

Спорт
16 августа, 16:19 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 16, августа. /ТАСС

В настоящее время идет разработка дизайна банкноты, которую Центробанк может представить в начале 2018 года

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ГОРКИ, 16 августа. /ТАСС/. "Гознак" выпустит к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году памятную банкноту по уникальной технологии печати на пластике. Об этом сообщил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук после встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, отметив, что такая банкнота может появиться уже в начале будущего года.

По его словам, на встрече он представил главе правительства образец банкноты, выполненной в такой технологии. "С одной стороны, вроде бы ничего особенно нового, но здесь важно, что это решение полностью разработано в России", - рассказал Трачук журналистам. "На сегодня те банкноты, которые печатаются на пластике, изготавливаются на зарубежном субстрате, который изготавливается одной компанией в мире, а это решение полностью российское", - подчеркнул он.

Как отметил глава "Гознака", российская технология позволяет печатать на пластике достаточно сложное изображение. "Это решение будет использовано при производстве памятной банкноты, посвященной чемпионату мира по футболу", - добавил он. "Думаю, что произведенная по такой технологии банкнота может появиться в обращении уже в первом квартале 2018 года", - подчеркнул глава "Гознака".

По его словам, в настоящее время идет разработка дизайна банкноты, которую Центробанк может представить в начале 2018 года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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