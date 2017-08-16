Комиссия РФС поставила высокую оценку Сельдякову за судейство матча ЦСКА - "Спартак"

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора московского дерби ЦСКА - "Спартак" Михаила Ходырева поставить арбитру Владимиру Сельдякову высокую оценку за работу на игре. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Встреча шестого тура чемпионата России состоялась 12 августа на "ВЭБ-Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. "По работе Сельдякова рассмотрели вопрос, связанный с неназначением 11-метрового удара. Комиссия решила поддержать арбитра и утвердила высокую оценку, выставленную инспектором", - сказал Бутенко.

Также комиссия рассмотрела апелляцию арбитра Алексея Николаева на решение о неправильно назначенном пенальти в матче пятого тура чемпионата России "Краснодар" - "Урал" (1:1). "Была апелляция Николаева по назначению 11-метрового удара на 94-й минуте в матче "Краснодар" - "Урал". Рассмотрев видеофрагменты с разных ракурсов, комиссия оставила в силе свое предыдущее решение - арбитр ошибся, назначив в ворота "Урала" пенальти", - отметил собеседник ТАСС.

"Также можно сказать по матчу "СКА-Хабаровск" - "Рубин" (1:1), в котором были два эпизода - падение игрока хабаровского клуба и гол этой команды. Комиссия признала оба решения арбитра правильными", - сообщил Бутенко.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоялось в среду в Москве.