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Комиссия РФС поставила высокую оценку Сельдякову за судейство матча ЦСКА - "Спартак"

Спорт
16 августа, 16:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча шестого тура чемпионата России состоялась 12 августа на "ВЭБ-Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1

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МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-квалификационная комиссия Российского футбольного союза (РФС) поддержала решение инспектора московского дерби ЦСКА - "Спартак" Михаила Ходырева поставить арбитру Владимиру Сельдякову высокую оценку за работу на игре. Об этом ТАСС сообщил глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

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Футболисты ЦСКА
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России

Встреча шестого тура чемпионата России состоялась 12 августа на "ВЭБ-Арене" и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. "По работе Сельдякова рассмотрели вопрос, связанный с неназначением 11-метрового удара. Комиссия решила поддержать арбитра и утвердила высокую оценку, выставленную инспектором", - сказал Бутенко.

Также комиссия рассмотрела апелляцию арбитра Алексея Николаева на решение о неправильно назначенном пенальти в матче пятого тура чемпионата России "Краснодар" - "Урал" (1:1). "Была апелляция Николаева по назначению 11-метрового удара на 94-й минуте в матче "Краснодар" - "Урал". Рассмотрев видеофрагменты с разных ракурсов, комиссия оставила в силе свое предыдущее решение - арбитр ошибся, назначив в ворота "Урала" пенальти", - отметил собеседник ТАСС.

"Также можно сказать по матчу "СКА-Хабаровск" - "Рубин" (1:1), в котором были два эпизода - падение игрока хабаровского клуба и гол этой команды. Комиссия признала оба решения арбитра правильными", - сообщил Бутенко.

Заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС состоялось в среду в Москве.

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