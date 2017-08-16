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IAAF ошибочно добавила команду нейтральных спортсменов в таблицу медалей ЧМ и удалила ее

Спорт
16 августа, 16:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Российские спортсмены завоевали шесть медалей, что позволило команде Авторизованных нейтральных атлетов расположиться на девятой строчке медального зачета

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© EPA/DIEGO AZUBEL

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ошибочно разместила команду нейтральных спортсменов в таблице медального зачета чемпионата мира в Лондоне и после окончания турнира удалила ее из списка участвовавших команд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Российские легкоатлеты на чемпионате мира в Лондоне были единственными спортсменами, которые выступали под нейтральным флагом, поскольку IAAF до сих пор не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Из 19 российских спортсменов, выступавших на турнире, медали завоевали шесть легкоатлетов (одна золотая и пять серебряных наград), что позволило команде Авторизованных нейтральных атлетов (ANA) расположиться на девятой строчке медального зачета.

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"Компьютерная система управления результатами автоматически приплюсовывала награды к команде ANA, что неверно, поскольку все знают, что ANA - это авторизованный нейтральный атлет, а не команда. Теперь эта ошибка была исправлена и ANA не отражается в таблице медалей, этот список только для команд", - говорится в сообщении IAAF.

Место ANA на девятом месте заняла команда Германии. Сборная США по легкой атлетике одержала победу в общекомандном зачете чемпионата мира 2017 года. Американцы завоевали 10 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых наград.

На чемпионате мира Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные награды.

Два года назад в Пекине сборная России была представлена 62 спортсменами, которые завоевали четыре медали (2-1-1).

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