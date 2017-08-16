Мотрич и Холомина проиграли финкам Лахти и Парккинен в матче ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 16 августа. Россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина уступили финской паре Тару Лахти и Анниина Парккинен в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу в Юрмале. Встреча завершилась со счетом 23:25, 18:21.
Следующий матч группы G Мотрич и Холомина проведут в четверг против Лауры Людвиг и Киры Валькенхорст из Германии.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.