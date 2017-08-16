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КДК РФС отменил штрафы тульскому "Арсеналу" за неправильный выход из автобуса

Спорт
16 августа, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В нынешнем сезоне КДК дважды оштрафовал клуб за это нарушение на общую сумму в 30 тысяч рублей

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отменил штрафы тульскому "Арсеналу" за неправильный выход из автобуса. Об этом журналистам рассказал председатель КДК Артур Григорьянц.

В нынешнем сезоне КДК РФС дважды оштрафовал "Арсенал" за неправильный выход из автобуса на общую сумму в 30 тысяч рублей.

"Ознакомившись с письмом "Арсенала", КДК решил отменить штрафы тульскому клубу за неправильный выход из автобуса, так как технический регламент ранее не был утвержден РФС" - сказал Григорьянц.

"По итогам матча ЦСКА - "Спартак" обе команды были оштрафованы за скандирование болельщиками оскорблений в адрес друг друга, бросание на поле и использование пиротехники на общую сумму 270 тысяч рублей", - добавил Григорьянц.

"Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев и начальник команды были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. За использование болельщиками пиротехники "Зенит" был оштрафован на 80 тысяч рублей", - подчеркнул Григорьянц.

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