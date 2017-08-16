Заседание исполкома Федерации тяжелой атлетики России пройдет 22 августа

ТАСС, 16 августа. Заседание исполкома Федерации тяжелой атлетики России назначено на 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

На заседании должно состояться утверждение кандидатуры Олега Писаревского в должности главного тренера мужской сборной команды России по тяжелой атлетике.

Также в повестку заседания вошли вопросы об учреждении должности вице-президента Федерации по дисциплинарному контролю, его избрание и выборы вице-президента по вопросам работы со сборными командами России по тяжелой атлетике.

В мае Писаревский был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России.