Заседание исполкома Федерации тяжелой атлетики России пройдет 22 августа

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ТАСС, 16 августа. Заседание исполкома Федерации тяжелой атлетики России назначено на 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
На заседании должно состояться утверждение кандидатуры Олега Писаревского в должности главного тренера мужской сборной команды России по тяжелой атлетике.
Также в повестку заседания вошли вопросы об учреждении должности вице-президента Федерации по дисциплинарному контролю, его избрание и выборы вице-президента по вопросам работы со сборными командами России по тяжелой атлетике.
В мае Писаревский был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России.