Семин: Антону Миранчуку необходим опыт, чтобы заиграть на высоком уровне

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисту московского "Локомотива" Антону Миранчуку, вызванному в расположение сборной России, необходим опыт, чтобы заиграть на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба Юрий Семин.

В среду был объявлен расширенный состав сборной России на контрольный матч со столичным "Динамо". В него вошли четыре полузащитника "Локомотива" Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Дмитрий Тарасов. Антон Миранчук впервые получил вызов в сборную России.

"Впервые за последнее время столько игроков из нашего клуба вызваны в национальную команду, значит тренер видит потенциал этих игроков и надеется на то, что они ему в дальнейшем помогут. Для меня, как тренера "Локомотива", это вызовет сложности. Что касается Антона Миранчука, то ему нужно немного больше опыта и он будет способен играть на высоком уровне", - считает Семин.

Матч сборной России и "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".