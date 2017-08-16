Семин: Антону Миранчуку необходим опыт, чтобы заиграть на высоком уровне

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МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисту московского "Локомотива" Антону Миранчуку, вызванному в расположение сборной России, необходим опыт, чтобы заиграть на высоком уровне. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер клуба Юрий Семин.
В среду был объявлен расширенный состав сборной России на контрольный матч со столичным "Динамо". В него вошли четыре полузащитника "Локомотива" Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук и Дмитрий Тарасов. Антон Миранчук впервые получил вызов в сборную России.
"Впервые за последнее время столько игроков из нашего клуба вызваны в национальную команду, значит тренер видит потенциал этих игроков и надеется на то, что они ему в дальнейшем помогут. Для меня, как тренера "Локомотива", это вызовет сложности. Что касается Антона Миранчука, то ему нужно немного больше опыта и он будет способен играть на высоком уровне", - считает Семин.
Матч сборной России и "Динамо" пройдет 3 сентября на стадионе "Арена-Химки".