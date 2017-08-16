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СМИ: Неймар нанял бойца UFC в качестве телохранителя

Спорт
16 августа, 17:37 UTC+3 ТАСС

Бразильский форвард нанял француза Нордина Талеба

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ТАСС, 16 августа. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар нанял в качестве телохранителя выступающего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Нордина Талеба. Об этом сообщает британская газета Metro.

В начале августа Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за €222 млн. Этот трансфер сделал 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола.

Свой последний бой в рамках UFC Талеб провел в мае этого года, победив единогласным решением судей Оливера Энкампа. Всего на счету 36-летнего француза Талеба 17 поединков по правилам ММА, в которых он одержал 13 побед (шесть - нокаутом) и четыре раза потерпел поражение.

В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей.

В воскресенье Неймар дебютировал за ПСЖ в матче первого тура чемпионата Франции с "Генгамом". Встреча завершилась победой парижан со счетом 3:0, а Неймар отметился голом и результативной передачей.

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