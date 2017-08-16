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Ласицкене отметила, что получила больше эмоций от встречи в Москве, чем на награждении ЧМ

Спорт
16 августа, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

В среду в московском аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча теперь уже двукратной чемпионки мира

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Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, Мария Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян (слева направо)

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, Мария Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира 2017 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) призналась, что получила больше эмоций от того, как ее встретили в Москве, чем на пьедестале почета во время церемонии награждения на чемпионате мира в Лондоне. Об этом она сообщила журналистам.

На турнире в Лондоне спортсменка выиграла золотую награду. Ласицкене не проиграла в этом году ни одного старта. В среду в московском аэропорту Шереметьево состоялась торжественная встреча теперь уже двукратной чемпионки мира.

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"Соревнования прошли хорошо, но нервно, прыгала с огромной ответственностью, мы [с тренером Геннадием Габриляном] справились и завоевали золотую медаль. Я счастлива, хотя признаюсь, больше получаю эмоций сейчас от такой встречи, чем когда стояла на пьедестале почета на чемпионате мира", - отметила Ласицкене.

На чемпионате мира в Лондоне российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

"Мы были готовы, что гимн России не будет звучать и, конечно, это неприятно, ведь каждый спортсмен мечтает услышать на соревнованиях гимн своей страны после победы. Нас этого лишили, но я уверена, что впереди будет не один пьедестал, где российский гимн будет звучать", - сказала Ласицкене.

На вопрос, изменит ли выступление российских спортсменов общую ситуацию вокруг отечественной легкой атлетики, она ответила: "Пока об этом не думала. Сейчас мы радуемся, но я надеюсь, что люди, которые занимаются данным вопросом, сделают все возможное, потому что российские легкоатлеты хотят быть настоящей сборной".

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