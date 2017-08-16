Хоккеисты "Авангарда" обыграли "Амур" в матче Мемориала Блинова

ТАСС, 16 августа. Омский хоккейный клуб "Авангард" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 5:2 в матче Мемориала Блинова. Встречи турнира проходят в Омске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виталий Меньшиков (18-я минута), Максим Березин (38), Илья Михеев (40), Йохан Сандстрем (41) и Андре Петерссон (47). У проигравших отличились Никита Камалов (28) и Вячеслав Литовченко (36).

В следующем матче "Амур" 17 августа сыграет с ханты- мансийской "Югрой", "Авангард" 18 августа встретится с екатеринбургским "Автомобилистом".

Мемориал Блинова, в котором принимают участие "Югра", "Амур", "Автомобилист", астанинский "Барыс" и "Авангард", завершится 20 августа. Команды играют в один круг, победителем станет команда с большим количеством очков.

Мемориал имени Блинова посвящен памяти олимпийского чемпиона 1968 года Виктора Блинова. Впервые турнир состоялся в 1982 году. В 2017 году соревнования проходят после двухлетнего перерыва.