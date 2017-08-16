Тренер: Нурмагомедов был готов к поединку с Фергюсоном, UFC придумывает ему болезни

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов здоров и был готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

В среду глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объявил, что Фергюсон проведет поединок с Кевином Ли за титул "временного" чемпиона UFC в легкой весовой категории на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе 7 октября. Также Уайт заявил, что Нурмагомедов еще не готов к поединку с американцем.

"Хабиб здоров как бык, он тренируется, - сообщил отец бойца. - Ничего нового Уайт не сказал. Ранее он говорил, что даст нам бой с Макгрегором, но в итоге его отдали Альваресу, в который раз нас обманывают. Поэтому мы ожидали подобного решения, один раз уже так сделали, почему другой раз не могут?"

"Хабиб был готов к бою с Фергюсоном, ему просто придумывают болезни. Пускай они лучше скажут, что будут делать то, что хотят", - заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Россиянин должен был провести бой с Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в поединке за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона - 22 победы (17 - досрочно), три поражения.