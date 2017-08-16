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Перспективы боя Нурмагомедов - Макгрегор будут обсуждаться после 26 августа

Спорт
16 августа, 21:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© AP Photo/Julio Cortez

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Перспективы поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором будут обсуждаться после 26 августа. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

"Мы объявили, что готовы драться 4 ноября, 2 декабря, новогодний турнир. Ноябрь, декабрь - в любое время. Что будет относительно боя с Макгрегором станет известно после 26 августа, когда он проведет поединок с Мэйуэзером", - сказал тренер россиянина.

"Отношение к этому бою? Как к шоу - исполнители поют, артисты танцуют, это тоже шоу. То же самое можно было бы сделать с Роналду или Ибрагимовичем", - считает Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. "Временный" титул в перспективе давал победителю поединка возможность встретиться с Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса. 16 августа было объявлено, что Фергюсон 7 октября проведет бой с Кевином Ли.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно). Макгрегор ближайший поединок проведет по правилам бокса против американца Флойда Мэйуэзера 26 августа в Лас-Вегасе.

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