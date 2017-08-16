Фурсенко: "Зенит" на фоне усталости сыграл с "Утрехтом" не очень быстро и академично

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"Зенит" проиграл "Утрехту" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги ЕвропыСпорт 16 августа, 20:50
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МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" проиграл голландскому "Утрехту" на фоне усталости и из-за не очень быстрой и академичной игры. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.
Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1.
"Утрехт" - это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше", - сказал Фурсенко.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.