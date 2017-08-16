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Фурсенко: "Зенит" на фоне усталости сыграл с "Утрехтом" не очень быстро и академично

Спорт
16 августа, 21:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" проиграл голландскому "Утрехту" на фоне усталости и из-за не очень быстрой и академичной игры. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Первая встреча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1.

"Утрехт" - это довольно крепкая команда, у нее бешеная поддержка болельщиков. Мы сыграли на фоне усталости, через два дня на третий тяжело играть, еще и в Европе. Но не хочу оправдывать, играли не очень быстро и академично. Следующий матч обязательно надо выигрывать при своих болельщиках, я надеюсь, что будет полный стадион и мы выйдем дальше", - сказал Фурсенко.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

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