Иванович: "Зенит" добился позитивного результата с "Утрехтом", ведь мог пропустить больше

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Поражение "Зенита" от "Утрехта" с минимальным счетом стоит расценивать как позитивный результат, потому что петербургская команда могла пропустить больше. Такое мнение журналистам высказал защитник российского футбольного клуба Бранислав Иванович.

Первая встреча раунда плей-офф Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1.

"Очень тяжелая игра, мы потеряли очень много сил за последние недели, сегодня их не хватило. Результат все же позитивный, потому что могли пропустить еще больше, и в ответной игре было бы еще тяжелее, - поделился впечатлениями Иванович. - К ответной игре должны восстановиться, набраться свежести, и, наверное, все будет по-другому. Свежесть должна быть, мы хорошо поработали на сборах, сейчас надо просто восстановиться".

"Был момент, когда мы начали контролировать игру, но потеряли несколько мячей и потеряли уверенность в себе, - также отметил защитник. - Постараемся больше не допускать таких ошибок. Думаю, ответная игра будет совсем другой, мы сыграем намного лучше. Даже если бы сегодня счет был 0:0, нам все равно нужно было бы забивать дома".

Сербский футболист считает, что команда должна прибавить в атаке. "Должны играть быстрее, больше держать мяч. Надеюсь, в нападении будет больше скорости и забеганий за спину", - сказал он.

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.