Непомнящий и Аронян лидируют после семи туров на шахматном турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 16 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Фабиано Каруаной в партии по быстрым шахматам в седьмом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Россияне Сергей Карякин и Гарри Каспаров проиграли Левону Ароняну из Армении и чеху Давиду Наваре соответственно. Партии между кубинцем Леньером Домингесом и Хикару Накамурой из США, а также индийцем Вишванатаном Анандом и вьетнамцем Ле Куанг Лемом завершились вничью.

Турнирное положение после шести туров: Непомнящий, Аронян - по 9 очков, Каруана, Накамура, Ле Куанг Лем - по 8, Домингес - 7, Ананд - 6, Каспаров, Карякин, Навара - по 5. За победу шахматистам начисляется два очка, за ничью - одно.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. С 14 по 16 августа участники сыграют в один круг турнир по быстрым шахматам, соревнования по блицу пройдут в два круга 17-18 августа. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран-тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.