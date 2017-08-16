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Тренер: "Утрехту" не стоит почивать на лаврах после победы над "Зенитом"

Спорт
16 августа, 22:35 UTC+3 УТРЕХТ /Нидерланды/ 16, августа. /ТАСС

Эрик тен Хаг считает, что в ответном матче его подопечным нужно сыграть еще лучше

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Эрик тен Хаг

Эрик тен Хаг

© EPA/JAKUB KACZMARCZYK

УТРЕХТ /Нидерланды/, 16 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Утрехт" не должен переоценивать победу в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы с "Зенитом". Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер голландской команды Эрик тен Хаг.

Встреча, которая прошла в Утрехте, завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1.

"Самый главный фактор победы - сплоченная игра команды и хороший индивидуальный уровень. Защита сыграла очень хорошо: давила и выходила в контратаки, что дало хорошие шансы для нейтрализации "Зенита". Хочу отметить скорость, с которой переключалась команда с обороны на атаку. Ну и, конечно, командный дух проявился очень четко; такой настрой нужно постараться удержать и на следующие игры", - объяснил результат тем Хаг.

"В ответном матче нам надо сыграть еще лучше. Для этого надо хорошо тренироваться и разобрать ошибки. Хорошо, что выиграли, но почивать на лаврах не надо, надо трезво смотреть на ситуацию и готовиться к ответной игре", - также сказал он.

Ответная встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в групповой стадии второго по значимости еврокубка.

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"Зенит" проиграл "Утрехту" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

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