Футболист Лунгу перешел из "Урала" в турецкий "Аланьяспор"

ТАСС, 16 августа. Замбийский полузащитник Чисамба Лунгу перешел из российского футбольного клуба "Урал" в "Аланьяспор". Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.

Соглашение рассчитано на три года. Другие подробности сделки не разглашаются. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в €2,5 млн.

Лунгу перешел в "Урал" в 2010 году и провел в составе клуба 137 матчей, забив семь мячей.