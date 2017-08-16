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"Наполи" победил "Ниццу" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
16 августа, 23:45 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

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Футболисты "Наполи"

Футболисты "Наполи"

© EPA/CESARE ABBATE

ТАСС, 16 августа. Итальянский "Наполи" победил французскую "Ниццу" со счетом 2:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.

Мячи забили Дрис Мертенс (13-я минута) и Жоржиньо (70, с пенальти). "Ницца" заканчивала встречу вдевятером. На 79-й минуте с поля были удалены Венсан Козьелло и Алассан Плеа.

Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 22 августа во Франции.

Остальные результаты:

  • "Башакшехир" (Турция) - "Севилья" (Испания) - 1:2
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Риека" (Хорватия) - 2:1
  • "Селтик" (Шотландия) - "Астана" (Казахстан) - 5:0
  • "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Марибор" (Словения) - 2:1.

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