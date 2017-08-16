"Наполи" победил "Ниццу" в раунде плей-офф Лиги чемпионов

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ТАСС, 16 августа. Итальянский "Наполи" победил французскую "Ниццу" со счетом 2:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.
Мячи забили Дрис Мертенс (13-я минута) и Жоржиньо (70, с пенальти). "Ницца" заканчивала встречу вдевятером. На 79-й минуте с поля были удалены Венсан Козьелло и Алассан Плеа.
Ответная встреча между клубами за право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов пройдет 22 августа во Франции.