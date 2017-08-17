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Макарова обыграла Кербер и вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати

Спорт
17 августа, 0:07 UTC+3 ТАСС

Россиянка победила со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11)

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Екатерина Макарова

Екатерина Макарова

© EPA/PETE MAROVICH

ТАСС, 17 августа. Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

29-летняя россиянка победила третью "сеяную", немку Ангелик Кербер, со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

В следующем раунде Макарова встретится с победителем противостояния Петра Квитова (Чехия, 14) - Слоан Стивенс (США).

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.

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