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Аронян лидирует после партий по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе

Спорт
17 августа, 1:35 UTC+3 ТАСС

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий идет на четвертом месте

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Левон Аронян

Левон Аронян

© EPA/STEFFEN SCHMIDT

ТАСС, 17 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл Хикару Накамуре из США в партии по быстрым шахматам в девятом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

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Россиянин Сергей Карякин взял верх над индийцем Вишванатаном Анандом, другой российский шахматист Гарри Каспаров потерпел поражение от представителя США Фабиано Каруаны. Левон Аронян из Армении обыграл кубинца Леньера Домингеса, а чех Давид Навара был сильнее вьетнамца Ле Куанг Лема.

Турнир по быстрым шахматам (рапид) проходил в один круг, контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. 17-18 августа пройдут соревнования по блицу, участники получат по пять минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход. За победу в рапиде шахматистам начислялись два очка, за ничью - одно. В блице за победу будет начисляться одно очко, за ничью - 0,5.

Турнирное положение после девяти туров рапида: Аронян - 12 очков, Каруана, Накамура - по 11, Непомнящий - 10, Ле Куанг Лем, Домингес, Карякин - по 8, Ананд, Каспаров, Навара - по 7.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран- тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.

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