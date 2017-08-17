Аронян лидирует после партий по быстрым шахматам на турнире в Сент-Луисе

ТАСС, 17 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл Хикару Накамуре из США в партии по быстрым шахматам в девятом туре турнира в американском Сент-Луисе (штат Миссури).

Россиянин Сергей Карякин взял верх над индийцем Вишванатаном Анандом, другой российский шахматист Гарри Каспаров потерпел поражение от представителя США Фабиано Каруаны. Левон Аронян из Армении обыграл кубинца Леньера Домингеса, а чех Давид Навара был сильнее вьетнамца Ле Куанг Лема.

Турнир по быстрым шахматам (рапид) проходил в один круг, контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. 17-18 августа пройдут соревнования по блицу, участники получат по пять минут на партию с добавлением трех секунд на каждый ход. За победу в рапиде шахматистам начислялись два очка, за ничью - одно. В блице за победу будет начисляться одно очко, за ничью - 0,5.

Турнирное положение после девяти туров рапида: Аронян - 12 очков, Каруана, Накамура - по 11, Непомнящий - 10, Ле Куанг Лем, Домингес, Карякин - по 8, Ананд, Каспаров, Навара - по 7.

Турнир в Сент-Луисе является четвертым этапом Гран-тура - коммерческой серии с участием сильнейших шахматистов мира. Призовой фонд турнира составляет $150 тысяч, из которых победитель получит $37,5 тысячи. Завершится Гран- тур турниром по классическим шахматам в Лондоне в декабре.