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Макарова и Веснина снялись с турнира WTA в Цинциннати в парном разряде

Спорт
17 августа, 1:55 UTC+3 ТАСС

Ранее Макарова вышла в третий круг одиночного турнира

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Елена Веснина (слева) и Екатерина Макарова

Елена Веснина (слева) и Екатерина Макарова

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA, архив

ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина снялись с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати в парном разряде. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Ранее Макарова вышла в третий круг одиночного турнира. В матче второго круга 29-летняя россиянка победила третью "сеяную", немку Ангелик Кербер, со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

Спустя 1,5 часа после окончания этого матча Макарова и Веснина, "посеянные" под первым номером, должны были встретиться в 1/8 финала турнира с Габриэлой Дабровски (Канада) и Еленой Остапенко (Латвия). В сетке турнира россиянок заменила пара из Украины - Людмила Киченок/Леся Цуренко.

В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона, а также турниров WTA в Дубае и Торонто в парном разряде.

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