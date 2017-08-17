Макарова и Веснина снялись с турнира WTA в Цинциннати в парном разряде

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ТАСС, 17 августа. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина снялись с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати в парном разряде. Об этом сообщает пресс-служба WTA.
Ранее Макарова вышла в третий круг одиночного турнира. В матче второго круга 29-летняя россиянка победила третью "сеяную", немку Ангелик Кербер, со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
Спустя 1,5 часа после окончания этого матча Макарова и Веснина, "посеянные" под первым номером, должны были встретиться в 1/8 финала турнира с Габриэлой Дабровски (Канада) и Еленой Остапенко (Латвия). В сетке турнира россиянок заменила пара из Украины - Людмила Киченок/Леся Цуренко.
В нынешнем сезоне Макарова и Веснина стали победительницами Уимблдона, а также турниров WTA в Дубае и Торонто в парном разряде.