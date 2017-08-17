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Президент португальского футбольного клуба "Спортинг" дисквалифицирован на полгода

Спорт
17 августа, 2:27 UTC+3 ТАСС

6 ноября 2016 года он плюнул в своего коллегу из клуба "Арока" в подтрибунном тоннеле

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ТАСС, 17 августа. Дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации дисквалифицировал президента лиссабонского "Спортинга" Бруно де Карвалью на шесть месяцев за плевок в президента клуба "Арока" Карлоса Пинью. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел 6 ноября 2016 года. После матча "Спортинг" - "Арока" (3:0) президенты клубов повздорили в подтрибунном тоннеле стадиона "Жозе Алваладе". Представители "Ароки" заявили в последствии, что Карвалью плюнул в своего коллегу. В "Спортинге" обвинения отвергли, заявив, что Пинью пытался напасть на президента столичного клуба.

В итоге Пинью также получил дисквалификацию - сроком на 20 месяцев.

По данным AFP, "Спортинг" считает решение дисциплинарного комитета несправедливым и намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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