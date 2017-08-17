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Звонарева получила wild card в квалификацию турнира WTA в Нью-Хэйвене

Спорт
17 августа, 3:02 UTC+3 ТАСС

Соревнования пройдут с 20 по 26 августа

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Вера Звонарева

Вера Звонарева

© EPA/LUKAS COCH

ТАСС, 17 августа. Организаторы турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Хэйвене (США) предоставили россиянке Вере Звонаревой wild card в квалификацию. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Звонарева приостановила карьеру из-за рождения ребенка в 2016 году. В конце марта она вернулась на корт на турнире в Стамбуле, где не смогла завершить матч первого круга, а в июле стала победительницей турнира Международной теннисной федерации в Египте.

Звонаревой в сентябре исполнится 33 года. На счету бывшей второй "ракетки" мира и бронзового призера Олимпиады-2008 12 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

Турнир в Нью-Хэйвене с призовым фондом $711 000 пройдет с 20 по 26 августа.

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