Вихлянцева проиграла первой "ракетке" мира Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати

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ТАСС, 17 августа. Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла чешке Каролине Плишковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).
20-летняя россиянка проиграла первому номеру рейтинга WTA со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
В следующем раунде действующая победительница турнира встретится с итальянкой Камилой Джорджи.
В соревнованиях продолжают участие россиянки Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.
Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.