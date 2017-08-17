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Вихлянцева проиграла первой "ракетке" мира Плишковой во втором круге турнира в Цинциннати

Спорт
17 августа, 3:42 UTC+3 ТАСС

Россиянка уступила представительнице Чехии в двух сетах

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Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

© EPA/TANNEN MAURY

ТАСС, 17 августа. Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла чешке Каролине Плишковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд - $2,5 млн).

20-летняя россиянка проиграла первому номеру рейтинга WTA со счетом 2:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

В следующем раунде действующая победительница турнира встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

В соревнованиях продолжают участие россиянки Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.

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