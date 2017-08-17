Зидан: упорный труд и воля к победе позволяют "Реалу" добиваться успеха во всех турнирах

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ТАСС, 17 августа. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что его подопечные остаются голодны до побед, а добиваться успеха им позволяют характер и упорный труд. Слова тренера приводит клубная пресс-служба.
В четверг "Реал" обыграл "Барселону" (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании и по итогам двух встреч завоевал титул.
"Я доволен нашей игрой, особенно меня впечатлили первые 15-20 минут в исполнении "Реала", мы были хороши в прессинге и контроле мяча. Каждый проделал отличную работу, все выполнили поставленную задачу. Мы завоевали трофеи благодаря воле к победе и упорной работе. Начинается новый сложный сезон, наши игроки в отличной форме, они хотят продолжать выигрывать матчи и титулы", - сказал Зидан.
Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года, с тех пор мадридцы выиграли две Лиги чемпионов, два Суперкубка Европы, клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА. "Я очень счастлив, я люблю свою работу и рад выиграть семь трофеев с этими футболистами. У меня потрясающая команда, игроки с пониманием относятся к тому, что порой не попадают в состав даже после удачных игр. Они знают, впереди сложный сезон, мы сыграем более 65 матчей. И я рад, что изменения в составе не приводят к ухудшению качества игры", - добавил француз.
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что его команде не стоит зацикливаться на поражении в Суперкубке. "Мы не смогли завоевать трофей, но мы должны идти дальше, потому что это лишь начало. Впереди долгий сезон, мы должны сосредоточиться на чемпионате и двигаться вперед", - сказал тренер, которого цитирует пресс-служба "Барселоны".
Чемпионат Испании стартует 18 августа. "Реал" в первом туре сыграет в гостях с "Депортиво", "Барселона" примет "Бетис", обе встречи пойдут 20 августа.