Моисеева и Сырцева проиграли немкам Бинек и Шнайдер в матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева уступили немецкой паре Виктория Бинек и Изабель Шнайдер в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 25:27, 21:19, 15:12 в пользу немок.

Следующий матч группы F Моисеева и Сырцева проведут позднее в четверг против латвийской пары Инесе Юрсоне и Анце Аузиня. Накануне россиянки в первом матче группового турнира одержали победу над украинками Валентиной Давыдовой и Евгенией Шипковой.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.