Моисеева и Сырцева проиграли немкам Бинек и Шнайдер в матче ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 17 августа. Россиянки Александра Моисеева и Екатерина Сырцева уступили немецкой паре Виктория Бинек и Изабель Шнайдер в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 25:27, 21:19, 15:12 в пользу немок.
Следующий матч группы F Моисеева и Сырцева проведут позднее в четверг против латвийской пары Инесе Юрсоне и Анце Аузиня. Накануне россиянки в первом матче группового турнира одержали победу над украинками Валентиной Давыдовой и Евгенией Шипковой.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.