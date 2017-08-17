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Мутко считает оправданным решение не вызывать лидеров сборной России на матч с "Динамо"

Спорт
17 августа, 11:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В расширенный состав национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе и матче с "Динамо" вошли 28 футболистов, 12 из которых ранее не выступали за российскую сборную

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Виталий Мутко и главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Виталий Мутко и главный тренер сборной России Станислав Черчесов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение не вызывать лидеров сборной России по футболу на контрольный матч с московским "Динамо" является оправданным, поскольку они находятся в сложном положении после насыщенного сезона-2016/17. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Игра между сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября в Химках. В расширенный состав национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске, который начнется 28 августа, и матче с динамовцами вошли 28 футболистов, 12 из которых ранее не выступали за российскую сборную.

"Сейчас все лидеры нашей сборной, которые играли основную роль на Кубке конфедераций, в очень сложном положении, - сказал Мутко. - Ребята практически остались без отпуска, они не проходили со своими командами соответствующие сборы, и главный тренер все это учитывает. Поэтому мы поддержали предложение, чтобы многие лидеры сборной остались в своих командах, не потеряли места в составах".

"Мы видим, как подустали наши лидеры, видим, как они сложно втягиваются в сезон в командах, поэтому это решение оправдано. Октябрьский сбор уже будет полноценным, это будет основной состав, который начнет подготовку к чемпионату мира. Игры будут уже серьезными", - добавил он.

По словам Мутко, выбрать спарринг-партнера среди сборных для сентябрьского товарищеского матча было сложно. "Тем более сентябрь - сложный месяц, везде играются ключевые матчи квалификации, и встречаться особо не с кем. А проводить второсортные игры мы не захотели", - отметил собеседник ТАСС.

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