Мутко считает оправданным решение не вызывать лидеров сборной России на матч с "Динамо"

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение не вызывать лидеров сборной России по футболу на контрольный матч с московским "Динамо" является оправданным, поскольку они находятся в сложном положении после насыщенного сезона-2016/17. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Игра между сборной России и "Динамо" состоится 3 сентября в Химках. В расширенный состав национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске, который начнется 28 августа, и матче с динамовцами вошли 28 футболистов, 12 из которых ранее не выступали за российскую сборную.

"Сейчас все лидеры нашей сборной, которые играли основную роль на Кубке конфедераций, в очень сложном положении, - сказал Мутко. - Ребята практически остались без отпуска, они не проходили со своими командами соответствующие сборы, и главный тренер все это учитывает. Поэтому мы поддержали предложение, чтобы многие лидеры сборной остались в своих командах, не потеряли места в составах".

"Мы видим, как подустали наши лидеры, видим, как они сложно втягиваются в сезон в командах, поэтому это решение оправдано. Октябрьский сбор уже будет полноценным, это будет основной состав, который начнет подготовку к чемпионату мира. Игры будут уже серьезными", - добавил он.

По словам Мутко, выбрать спарринг-партнера среди сборных для сентябрьского товарищеского матча было сложно. "Тем более сентябрь - сложный месяц, везде играются ключевые матчи квалификации, и встречаться особо не с кем. А проводить второсортные игры мы не захотели", - отметил собеседник ТАСС.