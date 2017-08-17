ФК "Оренбург" отправил в отставку тренера Кецбаю и назначил на его место Федотова

ТАСС, 17 августа. Грузинский специалист Темури Кецбая отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Оренбург". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"По взаимному соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Темури Кецбаей, тренером Сосо Чедией и тренером по физподготовке Мичаел Мичаелом. Футбольный клуб "Оренбург" благодарит специалистов за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Новым тренером "Оренбурга" назначен входивший в тренерский штаб команды 51-летний Владимир Федотов.

"Новым главным тренером с сегодняшнего дня назначен тренер категории PRO-UEFA Федотов Владимир Валентинович, который с июня 2015 года по май 2017-го входил в тренерский штаб нашей команды, а также в разные годы являлся тренером и главным тренером ФК "Урал" (Екатеринбург), главным тренером ФК "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк)", - отмечает пресс-служба.

Ильшат Айткулов и Платон Захарчук продолжат выполнять свои обязанности в качестве старшего тренера и тренера вратарей соответственно.

После восьми туров Футбольной национальной лиги "Оренбург" набрал 10 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.