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Мутко: Рауш не имеет препятствий для выступления за сборную России по футболу

Спорт
17 августа, 11:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

27-летний Рауш вошел в список из 28 игроков, которые могут быть вызваны в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе и контрольном матче с московским "Динамо"

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Футболист Константин Рауш (слева)

© EPA/ARNE DEDERT

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Защитник немецкого футбольного клуба "Кельн" Константин Рауш имеет полное право выступать за сборную России. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

27-летний Рауш вошел в список из 28 игроков, которые могут быть вызваны в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске и контрольном матче с московским "Динамо", который пройдет 3 сентября.

На вопрос, нет ли препятствий юридического характера для выступления Рауша за сборную России, Мутко ответил: "Мы всё посмотрели, проверили. У тренера будет возможность на него посмотреть. Штаб работает и вопросы [по приглашению Рауша] надо адресовать ему. Мы только исполняем просьбы штаба и обеспечиваем работу сборной, поддерживаем и советуемся с ним".

Рауш родился в Томской области, а в возрасте шести лет иммигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии. В 2015 году получил паспорт гражданина РФ.

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