Абалакина и Дабижа проиграли голландкам Синнема и Штуббе в матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалкина и Ксения Дабижа уступили паре из Нидерландов Йольен Синнема и Джой Штуббе в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:15 в пользу голландок.

Следующий матч группы C Абалакина и Дабижа проведут позднее в четверг против норвежской пары Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд. Накануне в первом матче россиянки уступили швейцаркам Йоане Хайдрих и Анук Верже-Депре.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.