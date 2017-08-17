Абалакина и Дабижа проиграли голландкам Синнема и Штуббе в матче ЧЕ по пляжному волейболу

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ТАСС, 17 августа. Россиянки Юлия Абалкина и Ксения Дабижа уступили паре из Нидерландов Йольен Синнема и Джой Штуббе в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.
Встреча завершилась со счетом 21:16, 21:15 в пользу голландок.
Следующий матч группы C Абалакина и Дабижа проведут позднее в четверг против норвежской пары Виктория Кьёлберг и Ане Гуро Твейт Йортланд. Накануне в первом матче россиянки уступили швейцаркам Йоане Хайдрих и Анук Верже-Депре.
Чемпионат Европы завершится 20 августа.