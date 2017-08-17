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Зубов: ХК "Сибирь" прибавляет в плане тактики и физической подготовки

Спорт
17 августа, 11:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, августа. /ТАСС

Павле Зубов отметил, что тренерский штаб постарался по максимуму сохранить программу тренировок и сборов перед сезоном, которая была разработана ранее.

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НОВОСИБИРСК, 17 августа. /ТАСС/. Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" успел подготовиться к предстоящему сезону, несмотря на большое количество новичков в команде. Об этом на встрече команды с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким рассказал главный тренер "Сибири" Павел Зубов.

"Мы собрались 3 июля и сразу же перешли к подготовке на льду. Команда серьезно обновилась, линия атаки - на 90%, поэтому времени на "раскачку" у нас не было. На Мемориале Ромазана в Магнитогорске заняли второе место. Прогресс команды виден и по тактической, и по физической подготовке", - сказал Зубов.

Он отметил, что, несмотря на большой объем работы по подготовке команды и сжатые сроки, тренерский штаб постарался по максимуму сохранить программу тренировок и сборов перед сезоном, которая была разработана ранее.

В межсезонье состав "Сибири" пополнили 17 игроков, покинули команду 18 хоккеистов.

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