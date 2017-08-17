Мутко сообщил, что матч сборных России и Ирана будет сыгран не в Москве

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МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Контрольный матч сборных России и Ирана по футболу будет сыгран не в Москве. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее ТАСС сообщил, что РФС и Федерация футбола Ирана достигли договоренности о проведении товарищеского матча национальных команд, встреча должна пройти 10 октября в России.
"В ближайшее время мы объявим, сейчас еще ведем переговоры [по месту проведения матча]. Совершенно точно, что матч проведем в России, но не в Москве. Есть два варианта", - сказал Мутко.
В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.
Сборная России встречалась с иранской командой в феврале 2011 года в Абу-Даби (ОАЭ) в товарищеском матче, потерпев поражение со счетом 0:1. Сборная СССР играла с иранцами трижды, одержав три победы.