Мутко беспокоит непопадание Дзюбы в состав "Зенита"

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Непопадание в состав санкт-петербургского "Зенита" нападающего сборной России Артема Дзюбы вызывает беспокойство. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

В текущем сезоне "Зенит" провел девять матчей (шесть в чемпионате России и три в Лиге Европы), Дзюба выходил на поле в стартовом составе три раза.

"Конечно, беспокоит [его непопадание в стартовый состав "Зенита"]. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией, - отметил Мутко. - Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды, плюс от него сразу требуют результат. Посмотрим, как все будет".

Дзюба пропустил Кубок конфедераций из-за проблем со здоровьем.