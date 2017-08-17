Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко беспокоит непопадание Дзюбы в состав "Зенита"

Спорт
17 августа, 12:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В текущем сезоне "Зенит" провел девять матчей, Дзюба выходил на поле в стартовом составе три раза

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Зенита" Артем Дзюба

Футболист "Зенита" Артем Дзюба

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Непопадание в состав санкт-петербургского "Зенита" нападающего сборной России Артема Дзюбы вызывает беспокойство. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

В текущем сезоне "Зенит" провел девять матчей (шесть в чемпионате России и три в Лиге Европы), Дзюба выходил на поле в стартовом составе три раза.

"Конечно, беспокоит [его непопадание в стартовый состав "Зенита"]. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией, - отметил Мутко. - Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды, плюс от него сразу требуют результат. Посмотрим, как все будет".

Дзюба пропустил Кубок конфедераций из-за проблем со здоровьем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Реала"
10
"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании
Игровой момент матча
10
ЦСКА победил "Янг Бойз" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
12
Федеральный центр "Крымский": в Алуште обсудили модернизацию олимпийской базы
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
2
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
В Киеве подтвердили, что хакер Profexer сам сдался полиции
5
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
6
Челик: Германия не может диктовать всему ЕС свои правила
7
Пентагон выполняет приказ Трампа разработать варианты ответа на угрозы КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама