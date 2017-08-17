Мутко беспокоит непопадание Дзюбы в состав "Зенита"

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МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Непопадание в состав санкт-петербургского "Зенита" нападающего сборной России Артема Дзюбы вызывает беспокойство. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
В текущем сезоне "Зенит" провел девять матчей (шесть в чемпионате России и три в Лиге Европы), Дзюба выходил на поле в стартовом составе три раза.
"Конечно, беспокоит [его непопадание в стартовый состав "Зенита"]. Но он игрок серьезного уровня и должен справиться с этой ситуацией, - отметил Мутко. - Всегда сложно, когда приходит новый тренер со своей моделью и видением игры, у него есть сложившиеся принципы, взгляды, плюс от него сразу требуют результат. Посмотрим, как все будет".
Дзюба пропустил Кубок конфедераций из-за проблем со здоровьем.