Мутко: судьи неплохо подготовились к сезону РФПЛ, но с ними еще раз нужно поговорить

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Арбитры в целом неплохо подготовились к чемпионату Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), но ошибки по-прежнему присутствуют, в связи с чем нужно обсудить возможные изменения в их работе. Об этом ТАСС заявил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В сезоне-2017/18 работа арбитров на матчах РФПЛ критиковалась, а некоторые из них за неудовлетворительные оценки были временно переведены в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

"Дело в том, что судьи в целом подготовились неплохо, но мы видим, что ряд ведущих арбитров совершают ошибки. Но судья должен давать играть командам, чтобы они на поле выясняли, кто из них сильнее. Когда судья допускает результативные ошибки, это, естественно, вызывает резонанс. Клуб готовится, совершает затраты, выполняет турнирные задачи, решается судьба тренеров, футболистов - об этом надо помнить", - сказал Мутко.

"Судья - живой человек, он тоже может ошибаться. Я смотрел несколько игр и порой удивляешься, как и почему судья принял то или иное решение, хотя должен все прекрасно видеть. Мы еще раз поговорим с судьями, подумаем над изменениями", - отметил он.

"Возможно, стоит пересмотреть материальное вознаграждение, хотя многое уже сделано - система поощрения достаточно серьезная за качественное судейство", - добавил глава РФС.

Мутко подчеркнул, что переводы арбитров из РФПЛ в ФНЛ носят исключительно временный характер. "Что касается перевода во второй дивизион, то это не совсем верно подается, это не должно выпячиваться. Это обычная работа, если допущена ошибка, то судья пропускает пару туров в премьер-лиге, и чтобы не терять практику, он может получить назначение в первый дивизион. Надо, чтобы это правильно понималось - арбитр не отправляется в первый дивизион, поскольку для этого должно быть решение исполкома, который утверждает список арбитров для премьер-лиги; вывести арбитра из списка премьер-лиги может только исполком и это все должны прекрасно понимать", - сказал собеседник ТАСС.

"Если будет необходимость дать оценку словам Муравьева, то почему бы и нет"

По словам Мутко, ошибки судей бывают разные, нужно "внимательно смотреть на их природу". "Ошибка ошибке рознь. Если руководство судейского комитета видит, что ошибка смахивает на предвзятость, то с таким арбитром лучше сразу заканчивать", - констатировал он.

С острой критикой департамента судейства и инспектирования РФС выступил генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев. Глава департамента Андрей Будогосский, в свою очередь, сказал, что намерен попросить Мутко инициировать рассмотрение слов Муравьева комитетом по этике РФС.

"Это все эмоции. Криштиану Роналду был неудовлетворен решением арбитра, получил дисквалификацию на пять игр. А Муравьев должен разбираться в своем клубе очень серьезно, там очень много проблем, а он про судейство. Никто никаких предвзятых решений не допустит, это надо понимать", - сказал Мутко.

"Если есть необходимость дать этим словам оценку, то почему бы и нет. Посмотрим", - отметил глава РФС.