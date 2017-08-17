Мутко оценил вероятность проведения матча сборных России и Бразилии как высокую

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко оценил вероятность проведения контрольного матча между сборными России и Бразилии по футболу как высокую. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал ТАСС, что матч Россия - Бразилия пройдет в марте. По его словам, игра состоится в России.

"Да, вероятность большая. Мы работаем, когда подпишем контракт, тогда все объявим. У таких сборных все решают не федерации, все права отданы агентским компаниям, а ты вынужден с ними вести переговоры", - сказал Мутко.