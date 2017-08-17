Мутко: "Зенит" усложнил себе задачу в Лиге Европы, но команда сможет пройти "Утрехт"

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МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский футбольный клуб "Зенит" усложнил себе задачу выхода в групповой турнир Лиги Европы, уступив в первом матче раунда плей-офф голландскому "Утрехту", однако команда сможет пройти дальше. Такое мнение ТАСС высказал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Первая встреча раунда плей-офф Лиги Европы, которая прошла в среду в Утрехте, завершилась поражением "Зенита" со счетом 0:1.
"Зенит" усложнил себе задачу, но игроки и тренер у него опытные, разберутся. Хочется пожелать "Зениту", чтобы он прошел дальше, поскольку такой клуб должен стабильно играть в еврокубках", - сказал Мутко.
Во вторник ЦСКА в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов на выезде обыграл швейцарский "Янг Бойз" со счетом 1:0. "Было понятно, что в раунде плей-офф квалификации простых игр уже не будет, никто так просто их отдавать не собирается. "Янг Бойз" бился с ЦСКА до последнего и только в концовке пропустил курьезный гол. В матчах на вылет надо держать ухо востро", - отметил Мутко.
Ответный матч ЦСКА состоится в Москве 23 августа. Ответная встреча "Зенита" пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.