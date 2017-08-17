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Мутко: будет сделано все, чтобы российская легкая атлетика вскоре была восстановлена

Спорт
17 августа, 12:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Вице-премьер РФ также считает, что российские спортсмены достойно выступили на чемпионате мира по легкой атлетике

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская сторона сделает все необходимое, чтобы членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в ближайшее время было восстановлено. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года. В первых числах августа, перед стартом чемпионата мира в Лондоне, на котором российские легкоатлеты выступали под нейтральным флагом, конгресс IAAF продлил отстранение национальной федерации. Рабочая группа международной федерации по вопросу восстановления ВФЛА выдвинула шесть пунктов, которые еще предстоит выполнить российской стороне.

"Мы подвели итоги того, что обсуждалось на конгрессе. Федерация работает, будем делать все, чтобы она в ближайшее время была восстановлена", - сказал Мутко.

Из 19 российских спортсменов, выступавших на турнире, медали завоевали шесть легкоатлетов (одна золотая и пять серебряных наград). На чемпионате мира Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные награды.

"После такого перерыва, отсутствия у многих нужной соревновательной практики, конкурентной среды, им было сложно сразу выступить на таком уровне, - отметил вице-премьер. - Команда выступила достойно, сейчас надо спокойно завершить сезон".

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