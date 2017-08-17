Украинский специалист Грозный назначен тренером казахстанского ФК "Иртыш"

ТАСС, 17 августа. Новым главным тренером казахстанского футбольного клуба "Иртыш" назначен украинский специалист Вячеслав Грозный. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Иртыш" - серьезный проект с большими амбициями, - сказал Грозный. - Мы постараемся сделать так, чтобы болельщики получали удовольствие от посещения стадиона и хотели прийти на футбол еще - это очень важный аспект. Поэтому хотелось, чтобы набранные очки и качество игры соответствовали этому. Безусловно, наша главная задача - попадание в еврокубки".

Грозный известен работой в тренерском штабе московского "Спартака" (1994-96 и 1999-2002 гг.), где специалист помогал Олегу Романцеву и Георгию Ярцеву. В период его работы московский клуб пять раз стал чемпионом России. В 2008-09 годах Грозный возглавлял "Терек" (ныне - "Ахмат"). Кроме того, украинец тренировал украинские "Днепр", "Арсенал", "Металлург" (Запорожье), "Говерлу", "Ниву", болгарский "Левски" и казахстанский "Тобол".

Последним местом работы Грозного было тбилисское "Динамо", откуда он ушел в феврале этого года.

После 23 туров чемпионата Казахстана "Иртыш" набрал 35 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.