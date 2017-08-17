Украинский специалист Грозный назначен тренером казахстанского ФК "Иртыш"

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ТАСС, 17 августа. Новым главным тренером казахстанского футбольного клуба "Иртыш" назначен украинский специалист Вячеслав Грозный. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Иртыш" - серьезный проект с большими амбициями, - сказал Грозный. - Мы постараемся сделать так, чтобы болельщики получали удовольствие от посещения стадиона и хотели прийти на футбол еще - это очень важный аспект. Поэтому хотелось, чтобы набранные очки и качество игры соответствовали этому. Безусловно, наша главная задача - попадание в еврокубки".
Грозный известен работой в тренерском штабе московского "Спартака" (1994-96 и 1999-2002 гг.), где специалист помогал Олегу Романцеву и Георгию Ярцеву. В период его работы московский клуб пять раз стал чемпионом России. В 2008-09 годах Грозный возглавлял "Терек" (ныне - "Ахмат"). Кроме того, украинец тренировал украинские "Днепр", "Арсенал", "Металлург" (Запорожье), "Говерлу", "Ниву", болгарский "Левски" и казахстанский "Тобол".
Последним местом работы Грозного было тбилисское "Динамо", откуда он ушел в феврале этого года.
После 23 туров чемпионата Казахстана "Иртыш" набрал 35 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице.