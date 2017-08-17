Мотрич и Холомина проиграли Валькнехорст и Людвиг в матче ЧЕ по пляжному волейболу

ТАСС, 17 августа. Россиянки Ольга Мотрич и Светлана Холомина уступили немецкой паре Кира Валькенхорст / Лаура Людвиг в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Юрмале.

Встреча завершилась со счетом 21:18, 14:21, 15:9 в пользу немок.

Валькенхорст и Людвиг являются олимпийскими чемпионками 2016 года.

В следующем матче группы G Мотрич и Холомина позднее в четверг сыграют с французской парой Александра Юпитер / Офелия Люссон. Накануне россиянки проиграли финской паре Тару Лахти / Анниина Парккинен.

Чемпионат Европы завершится 20 августа.