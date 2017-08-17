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Мутко сообщил, что в Саранске появится федеральный центр по спортивной ходьбе

Спорт
17 августа, 12:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Центр будет создан на базе местной спортивной школы олимпийского резерва

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Центр по спортивной ходьбе федерального значения должен появиться в Саранске на базе местной спортивной школы олимпийского резерва. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

На завершившемся в воскресенье чемпионате мира по легкой атлетике 18-летний Сергей Широбоков занял второе место в ходьбе на 20 км. Воспитанник мордовской школы спортивной ходьбы выступал в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций до сих пор не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики по причине большого числа допинговых нарушений, причастными к которым стали и воспитанники саранского центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе имени Виктора Чегина, позже преобразованного в СШОР.

"Кто чего только ни говорил, но мы сохранили этот центр, и как следствие - он нам отплатил. Я рассчитываю, что найду возможность побывать там и мы доведем эту линию, там будет создан федеральный центр ходьбы. Будет точка роста этого вида спорта, построенная на новых принципах", - сказал Мутко.

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