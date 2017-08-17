Мутко сообщил, что в Саранске появится федеральный центр по спортивной ходьбе

Лямин и Красильников вышли в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого места в группеСпорт 17 августа, 14:08
Геркус: юношеский футбольный турнир UTLC Cup может проходить и в будущемСпорт 17 августа, 13:59
Футболист "Локомотива" Чорлука рассчитывает вернуться в строй к концу октябряСпорт 17 августа, 13:56
Ученые: солнечный ветер вызвал магнитную бурю на ЗемлеНаука 17 августа, 13:55
Чабан назначен главным тренером сборной России по бобслею и скелетонуСпорт 17 августа, 13:45
"Локомотив" получит €2,6 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2017/18Спорт 17 августа, 13:45
Более 1,1 млн человек обратились службу занятости в 2017 годуОбщество 17 августа, 13:32
Марченко решил вернуться в КХЛ до того, как "Торонто" выставил его на драфт отказов НХЛСпорт 17 августа, 13:32
Guardian: Великобритания сохранит безвизовый режим для европейцев после выхода из ЕСМеждународная панорама 17 августа, 13:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Центр по спортивной ходьбе федерального значения должен появиться в Саранске на базе местной спортивной школы олимпийского резерва. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
На завершившемся в воскресенье чемпионате мира по легкой атлетике 18-летний Сергей Широбоков занял второе место в ходьбе на 20 км. Воспитанник мордовской школы спортивной ходьбы выступал в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций до сих пор не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики по причине большого числа допинговых нарушений, причастными к которым стали и воспитанники саранского центра олимпийской подготовки по спортивной ходьбе имени Виктора Чегина, позже преобразованного в СШОР.
"Кто чего только ни говорил, но мы сохранили этот центр, и как следствие - он нам отплатил. Я рассчитываю, что найду возможность побывать там и мы доведем эту линию, там будет создан федеральный центр ходьбы. Будет точка роста этого вида спорта, построенная на новых принципах", - сказал Мутко.