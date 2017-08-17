Хоккеист Марченко не сыграет за ЦСКА в матче с "Витязем" на Кубке мэра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко не сыграет в матче Кубка мэра по хоккею против подмосковного "Витязя". Об этом игрок сообщил ТАСС.

В среду пресс-служба клуба сообщила, что ЦСКА достиг договоренности с игроком о подписании контракта на три года. Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил "Советскому спорту", что хоккеист может сыграть в двух оставшихся матчах турнира - с "Витязем" (17 августа) и с "Динамо" (18 августа).

"Сегодня я точно не сыграю, а по поводу завтрашней игры пока не могу сказать", - сказал Марченко.

Игрок является воспитанником ЦСКА и до 2012 года выступал за молодежную команду клуба "Красная армия", в составе которой стал обладателем Кубка Харламова в 2011 году. Марченко был выбран "Детройтом" на драфте Национальной хоккейной лиги под 205-м общим номером и в 2013 году подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В феврале 2017 года "Детройт" выставил россиянина на драфт отказов, откуда его забрал "Торонто". Всего за "Детройт" Марченко провел 120 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+4".

В составе сборной России Марченко стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира 2016 года и участвовал в Кубке мира.