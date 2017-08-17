Мутко: результаты Ласицкене и Шубенкова на ЧМ по легкой атлетике вызывают уважение

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результаты российских легкоатлетов Марии Ласицкене и Сергея Шубенкова, которые завоевали медали на втором для себя чемпионате мира подряд, вызывают уважение, поскольку после первых успехов очень сложно удержаться в лидерах на международном уровне. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Из 19 российских спортсменов, выступавших на турнире под нейтральным флагом, медали завоевали шесть (одна золотая и пять серебряных наград): Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) завоевали серебряные награды. Ласицкене на чемпионате мира 2015 года также одержала победу, первым в Пекине стал и Шубенков.

"Я рад, что у Марии есть золотая медаль. Очень сложно столько лет держаться на одном уровне, ей и Сергею Шубенкову. Оставаться в течение многих лет в лидерах мирового спорта крайне сложно, надо все время от многого отказываться. Поэтому им, их тренерам и семьям - большое уважение", - сказал Мутко.

Отметил вице-премьер и результат Клишиной, которая впервые за шесть лет сумела покорить семиметровую длину. "Будем держать за нее кулачки и радоваться ее будущим успехам. Уверен, что они еще будут", - добавил он.